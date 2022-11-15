Muhteşem konser öncesi son provalar

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 19 Kasım Cumartesi günü vereceği konser öncesi son provalarını yapıyor. Öğrenciler, “Konserimiz çok keyifli olacak, tüm Eskişehir’i bekliyoruz” çağrısında bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, verdiği konserler ile adından söz ettiriyor. 19 Kasım Cumartesi günü Simay Pala’nın şefliğinde ve Cihan Okan’ın solist olacağı konserin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, hazırlıklarını sürdürürken, müzik yapmaktan dolayı çok mutluluklarını ifade eden çocuklar, Eskişehirlilerin karşısına çıkacakları için de çok heyecanlı olduklarını söylüyor.

Çalışmalarına Zafer Mahallesi’nde bulunan eğitim ve çalışma merkezinde devam eden öğrenciler, “Çok sıkı çalışarak eğitmenlerimizin yardımıyla konserimize hazırlanıyoruz. Müzik sevgimiz ile orkestraya katıldık ve kendimizi geliştiriyoruz. Tempolu ve yoğun bir çalışma programımız var. Burada olmak, sahneye çıkmak, müziğimizi insanlara sunmak bize özgüven veriyor ve takım olmayı öğretiyor. Enstrüman çalmak, bu orkestranın bir parçası olmak çok güzel. Arkadaş ortamı, müzik bilgimize katkıları, sağladığı tecrübeler çok faydalı. Konserimiz çok keyifli olacak, tüm Eskişehir’i bekliyoruz” diyor.

19 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri, “biletinial.com” internet adresi üzerinden satışa sunuldu. Konserden elde edilen gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’na aktarılacak.