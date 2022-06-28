Muhteşem festival başlıyor

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali 29 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başlıyor. 29 Haziran Çarşamba (yarın) Sivrihisar Korteji ile startı verilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali yine adından söz ettirecek. Merakla beklenen ve yüzbinleri ağırlamaya hazırlanan Sivrihisar’da büyük şölen başlıyor. Saat 11.00’de Sivrihisar korjeti ile başlayacak olan festival, Nasreddin Hocanın doğup büyüğü yeni adıyla Nasreddin Hoca Mahallesi’nde (Hortu Köyü) bulunan evine ziyaret ve göle maya çalma ile devam edecek.

Her yıl olduğu gibi festivalin ikinci günün de 30 Haziran Perşembe günü Eskişehir korteji ile devam edecek. Eskişehir Korteji Saat 16:00’da Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün Atatürk heykeline çelenk koymasıyla başlayacak. Korteje katılacak olan Halkdansları Toplulukları Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret edecek. Ziyaretlerin ardından Kortej yürüyüşü Valilik Meydanından başlayarak, Hamamyolu, İl Sağlık Müdürlüğü, Adalar Migros önünden devam ederek Espark önünde son bulacak.

"Kültür ve sanat festivalimize herkesi davet ediyorum”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü festivalle ilgili, “Dünyanın Merkezi olan Sivrihisarımızda Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizin startını veriyoruz. Sivrihisarımızın adını yine dünyaya duyuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mayasını tutturduğumuz kültür ve sanat festivalimize herkesi davet ediyorum” dedi.