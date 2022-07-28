banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Üluğ, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy ile bir araya geldi.

ESKİŞEHİR 28.07.2022, 10:58
Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Üluğ, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç, son olarak Mamure mahalle Muhtarı İnci Üluğ, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy’u makamında ağırladı. Mahalle muhtarları ziyarette Başkan Ataç’a mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek talep ve isteklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, ilçe genelindeki tüm vatandaşlara eşit hizmet için çalıştıklarını ve mahallede olan eksikleri tamamlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yorumlar (0)
29°
açık