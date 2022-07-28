Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Üluğ, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç, son olarak Mamure mahalle Muhtarı İnci Üluğ, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy’u makamında ağırladı. Mahalle muhtarları ziyarette Başkan Ataç’a mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek talep ve isteklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, ilçe genelindeki tüm vatandaşlara eşit hizmet için çalıştıklarını ve mahallede olan eksikleri tamamlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.