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Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde mahallede bulunan sokak hayvanlarının her gün mama yemesini sağlıyor.

ESKİŞEHİR 11.10.2021, 15:51
Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde mahallede bulunan sokak hayvanlarının her gün mama yemesini sağlıyor.

Yaklaşık 3 yıldır sokak hayvanlarına kendi imkânlarıyla bakmaya çalışan Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde sokak hayvanlarının mamaya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Her sabah kedi ve köpekler için ayrı olarak hazırlanmış boru kapları mama ile dolduran muhtar Alparslan, mahallelilerin de desteğiyle hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarını beslemekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Alparslan, “Her sabah muhtarlığa geldiğim zaman ilk işim mama kaplarını doldurmak oluyor. Yaklaşık 3 yıldır bu benim için bir alışkanlık oldu. Sokak hayvanlarını beslemek huzur ve mutluluk veriyor. Çevrede bulunan mama kaplarında farklı olarak borudan hazırlanan düzenek sayesinde hayvanlarımızın mamaya ulaşması da kolay oluyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar da bize destek oluyor, muhtarlığa mama getirip bırakıyorlar” şeklinde konuştu.

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