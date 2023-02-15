Muhtardan depremzedeler için ilaç kampanyası

Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, deprem bölgesinde ihtiyacı olanlara yardımcı olmak adına mahalle sakinlerinden ilaç toplamaya başladı.

Deprem bölgesinde yaşanan acıları paylaşmak ve ilaç ihtiyacı olanlara katkıda bulunmak için ilaç toplamaya başlayan Hüseyin Alparslan, bu hizmetin örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Mahalle halkının da ilaç desteği konusunda çok duyarlı olduklarını aktaran Alparslan, vatandaşların kullanmadığı ilaçlarını muhtarlığa getirmesi çağrısında bulundu. Kendisine sosyal medya hesabı aracılığıyla ulaşan birçok vatandaşın olduğunu belirten Alparslan, “Duyarlı vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadığı bazı ilaçlar vardı. Bu ilaçları bana teslim ettiler. Ben de sosyal medya aracılığıyla duyurmaya başladım. Şu anda bana çok yoğun bir ilaç teslimi var. İlaçlarımızın son kullanma tarihlerine bakarak aile hekimleri ve mahallemizin eczacılarının da kontrolüyle ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız. Böyle bir katkıda bulunmak istedik. Yaşlı bir teyzemiz kendine ait kullandığı ilaçları bile getirdi. Herkes elinden geldiği kadar desteğini yapmaya çalışıyor. Böyle bir günde mahalle sakinlerimiz de acıyı paylaşmaya devam ediyor” dedi.