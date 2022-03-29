Muhtar mahallesindeki kadınları KETEM’e taşıdı

Eskişehir’de Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, mahallesinde bulunan kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürerek, taramalarının yapılmalarını sağladı.

Eskişehir Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, Fatih Mahallesinde bulunan 22 kadınla birlikte tarama yaptırmak için Ketem’e gitti. Kanserde erken tanı ve tedavinin öneminin her geçen gün önem kazandığı dönemde kadınlara, meme kanseri için mamografi ve ultrason, rahim kanseri ve HPV Virüsü için ‘Smear’ taramaları yapıldı.

“22 kadınla birlikte Ketem’e gittik”

Mahalle halkı ile birlikte tarama için Ketem’e giden Muhtar Eda Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sabah saatlerine Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nden (Ketem) randevu aldık. Ketem’den tahsis edilen araç ile Fatih Mahallesi ve çevre mahallelerden gelen kadınlarımızla kansere karşı erken tanı koyulabilmesi adına teste gitti. Toplamda 22 kişi olarak tarama için doktor ve hemşirelerle görüşüp inceleme yaptırdık. Meme kanseri için mamografi ve ultrason, rahim kanseri ve HPV Virüsü için ‘Smear’ taramaları yaptırdık. Sonuçları yaklaşık 1 buçuk ay içinde çıkacak. Ailelerimize sonuçları bildirmek adına Kanser Daire Başkanlığı sitesinden birlikte bakacağız. Sonuçlara göre gerekli kurumalara yönlendirilme yapacağız.”