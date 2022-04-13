Muhtar Açıkgöz: “Ramazan ayında eller yardıma uzandı”

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla yaptıkları yardımlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle muhtarların kapısı hayırsever ve ihtiyaç sahipleri tarafından çokça çalınmaya başlandı. Özellikle ihtiyaç sahibi nüfusun yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeşiltepe’de Ramazan ayında yüzler güldü. Konuyla ilgili konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımseverlerin Ramazan ayı dolasıyla muhtarlığı ziyaret ettiğini söyledi. Yardımsever vatandaşların muhtarlık aracılığıyla çok sayıda ihtiyaç sahibine el uzattığını belirten Açıkgöz, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

“Binlerce vatandaşımız Ramazan ayını rahat geçiriyor”

Gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında ulaştırıldığını ifade eden Açıkgöz, “Ramazan ayı dolayısıyla çok sayıda yardım etmek isteyen vatandaşlar kapımızı çaldı. Bazı vatandaşlar, hazırladıkları erzak paketlerini bırakırken, nakit destekte bulunan da çok oldu. Marketlere ait alışveriş kartları da bırakanlar oldu. Bu sayede yüzlerce haneye yardım ulaştı. Buda binlerce vatandaşımızın Ramazan ayını rahat geçirmeleri demek. Mahalle sakinlerimiz mutlu olduğu zaman bizim de yüzümüz gülüyor. Mahallemizde yardıma muhtaç her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yardımlar devam edecek. Ben özellikle bizlere katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda sofralarda yüzler güldü” dedi.