Müdür Bilge ve Keskin’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Namlı Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Keskin, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya geldi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Namlı Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Keskin, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette koronavirüs salgınının etkileri görüşüldü. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, pandemi döneminde yürütülen çalışmalar ve aşılama programları hakkında bilgi verdi. Pandemi döneminde Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktaran Bilge, desteklerinden dolayı Başkan Nadir Küpeli’ye teşekkür etti. Müdür Bilge konuşmasında, virüsün şehirdeki etkisini azaltmak için kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Namlı Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Keskin ise pandeminin yerel basına, ticari hayata ve sanayiye olan etkilerinden söz etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, pandemi döneminin Eskişehir sanayisi ve OSB’deki sanayi kuruluşlarına olan etkileri konusunda detaylı bilgiler sundu. Zor bir süreçten geçildiğini fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyleyen Küpeli, pandeminin etkisini gösterdiği ilk günden beri sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Küpeli, medya ve basın sektörünün de en az sağlık çalışanları kadar önemli olduğunu, kurum olarak her zaman Eskişehir basının yanında olduklarını aktardı. Normalleşme döneminde Eskişehir’deki vaka sayılarındaki azalmanın devam etmesi durumunda ticari hayatın canlanmasının hızlanacağını belirten Nadir Küpeli, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Küpeli, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Namlı Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Keskin’e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.