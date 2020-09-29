Müdür Bilge, Dünya Kalp Günü’ne dikkat çekti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, tavsiyelerde bulundu.

Açıklamasında kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu hatırlatan Müdür Bilge, "Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler toplumun yaşlanması, stres kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için; sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın, kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, kan basıncınızı öğrenenin, kan şekerinizi öğrenenin ve kan lipidlerinizi öğrenenin" diye konuştu.