Mozambikli öğrencinin Atatürk sevgisi

Eskişehir’de okuyan Mozambikli öğrenci Nazir Alfredo, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin farklı yerlerine asılan bayraklardan çok etkilendiğini ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Afrikalı üniversite öğrencisi Nazir Alfredo, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında konuşarak duygu ve düşünlerini paylaştı. Birkaç yıl önce Eskişehir’e yerleşen Alfredo, zaman içerisinde Türk kültür ve geleneklerine uyum sağladığını belirterek, kendisini adeta Türk vatandaşı gibi hissettiğine vurgu yaptı. Atatürk’ün sadece Türkiye için değil tüm dünyaya örnek olan bir lider olduğunun altını çizen Mozambikli Alfredo, “Atatürk, bugünü ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak ilan etmiş ve biz, Türklerin gözünde yabancı öğrenciler olarak görülmemize rağmen 19 Mayıs’ı en az onlar kadar büyük bir heyecanla kutluyoruz. Atatürk’ün tarih sahnesindeki başarılarını Afrika’daki ders müfredatlarında da görüyoruz. Birkaç yıl öncesine önce kadar 23 Nisan’ı bu duygularla kutluyorduk fakat artık bu heyecanımızı 19 Mayıs’a devrettik” dedi.