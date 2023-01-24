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Motosikletli kuryelere döner bıçağıyla saldıran 2 kişi yakalandı
Eskişehir’de geçtiğimiz akşam motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırının faili olduğu tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları döner bıçağı ile birlikte yakalandı.
ESKİŞEHİR 24.01.2023, 10:09
Eskişehir’de geçtiğimiz akşam motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırının faili olduğu tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları döner bıçağı ile birlikte yakalandı.
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırı hakkında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu, K.B. ve B.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.