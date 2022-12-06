Motosiklet ve otomobil hırsızı yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri motosiklet ve otomobil hırsızlık şüphelisi şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde geçen aylarda gerçekleşen otomobil ve motosiklet hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan K.K. isimli şahıs, işlemlerin ardından adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan bir motosiklet ve otomobil ise ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.