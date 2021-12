Motosiklet tutkunları şiddete vurgu için toplandı

Eskişehir’de yaşayan motosiklet tutkunları “şiddet” kavramına vurgu yapmak için bir araya geldi.

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği üyeleri “şiddetin her türlüsü kırmızı çizgimizdir” kavramına dikkat çekerek bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda bir araya gelen motosiklet severler, sahneye çıkan “Kasamam” grubunun şarkıları eşliğinde şiddete vurgu yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Gürkan Güler, “Gazete ve haberlerde her geçen gün artan şiddet haberleri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu bağlamda, ‘şiddetin her türlüsü kırmızı çizgimizdir’ diyoruz. Kadınlarımıza, hayvanlarımıza ve insana yapılan her türlü şiddetin muhakkak cezası olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan bir sağlık çalışanın, hasta yakını tarafından darp edilmesi kabul edilemezdir. Kendisine geçmiş olsun diyerek, yapılan şiddeti kınıyoruz” dedi.