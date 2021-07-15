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Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Eskişehir’de motosiklet çalan hırsızlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR 15.07.2021, 11:48
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
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Eskişehir’de motosiklet çalan hırsızlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Günyüzü ilçesinde 13 Temmuz Salı günü saat 04:00 sularında, kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 adet motosiklet çalındı. İlçede bir dükkânın güvenlik kameralarının kayıtlarında, çaldıkları motosikletler ile görüntülenen hırsızlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen incelemelerde, kayıplara karışan hırsızların kimliklerine henüz ulaşılamadı.
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