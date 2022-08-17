Motosiklet hırsızı tutuklandı

Eskişehir’de 3 farklı motosiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede 3 ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen M.A.S. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.