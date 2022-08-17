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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Eskişehir’de 3 farklı motosiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR 17.08.2022, 14:44
Motosiklet hırsızı tutuklandı

Eskişehir’de 3 farklı motosiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede 3 ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen M.A.S. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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