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Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerince yakalandı
Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
ESKİŞEHİR 08.03.2023, 10:34
Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT) ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkmenmecidiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir şirkete ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda motosikleti Y.A. isimli şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, motosiklet sahibine teslim edildi.