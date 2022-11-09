Motosiklet hırsızı 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlattı. Tepebaşı Ilçesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili başlatılan çalışmalarda M.E.A. ve E.T. isimli şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.