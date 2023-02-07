Motosiklet derneğinden deprem bölgesine malzeme yardımı

Eskişehir’de bir motosiklet derneği üyeleri belirtilen koşullara uygun yardım malzemelerini toplayıp deprem bölgesine ulaştıracak.

Önceki gün Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde 3 bin 400’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, 20 bin 500’ü aşkın kişi de yaşanan sarsıntılarda yaralandı. Olaylar, ülke genelinde derin üzüntülere neden olurken, birçok kişi depremzedelere yardım toplamaya çalışıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de birçok vatandaş, kurum kuruluş ve dernekler ihtiyaç malzemesi toplamaya gayret ediyor. 222 Eskişehir Motosiklet Derneği’nde binalarında belirtilen kriterlere uygun gıda ve yaşam malzemesini topladılar. Bütün dernek üyelerinin katıldığı çalışmalar neticesinde toplanan malzemeler, gerekli izinler alınarak deprem bölgesine ulaştırılması hedefleniyor.