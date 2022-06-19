banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Mor renkli yabani otlar görenleri hayran bırakıyor

Eskişehir’de yol kenarında bulunan mor renkli yabani otlar, oluşturduğu eşsiz manzaralar ile görenleri adeta hayran bırakıyor.

ESKİŞEHİR 19.06.2022, 09:48
Mor renkli yabani otlar görenleri hayran bırakıyor

Eskişehir’de yol kenarında bulunan mor renkli yabani otlar, oluşturduğu eşsiz manzaralar ile görenleri adeta hayran bırakıyor.

Seyitgazi ilçesi Gökçekuyu Mahallesi’nde tarları mor renge boyayan lavanta görünümlü yabani otlar çiçek açtı. Göz alıcı rengi ile görenleri hayran bırakan çiçekler, turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen tarlalar, Çifteler-Han yolu güzergâhını kullanan sürücülerin uğrak noktası haline geldi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu