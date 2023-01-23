Modern seralara 7 milyon liraya kadar hibe desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, modern seralara yönelik hibe desteği duyurusu yaptı.

Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların yapımı ya da teknoloji yenileme veya modernizasyonuna İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe desteği verilecek. Konuşla ilgili açıklamada, başvurularla ilgili 10 Şubat 2023 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılabileceği belirtilerek, "İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların iklimlendirme, sulama veya gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımı da hibe desteği çerçevesinde yer alıyor. Modern sera yapımı için en az 3 dekar arazi sahibi olmak, konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1 milyon TL olarak belirlendi. Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmakta. Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir. Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilecekler." denildi.