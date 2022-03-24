Mobilya fuarındaki ilginç tasarımlar dikkat çekti

Eskişehir’de ilk kez düzenlenen profesyonel mobilya fuarı yerli ve yabancı katılımcıların ilgisini çekerken, sergilenen ilginç tasarımlı mobilyalar ise dikkat çekti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Mobilya Kümelenmesi (ESMOS) üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Eskişehir Mobilya Fuarı 2022, dün düzenlenen törenle açıldı. Sektörde önemli yer tutan 40 farklı firmanın katılımıyla düzenlenen fuar, 5 gün boyunca meraklılarına kapılarını açacak. Mutfak malzemelerinden ev eşyalarına kadar farklı ürünlerin bulunduğu fuarın ikinci gününde, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından sergilenen eşyalara yoğun ilgi gösterildi. Farklı tasarım ve malzemelerle hazırlanan mobilyalar ise dikkat çekti. Özellikle metalden yapılan mobilyalar, ilginç ahşap tasarımları ve Eskişehir’de üretilen yerli yataklar öne çıktı. Vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten firma temsilcileri, böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.