Mobilya Fuarı 2023 için hazırlıklar devam ediyor

Anadolu topraklarında ilk mobilyaların doğduğu yerlerden biri olan Eskişehir’de düzenlenecek olan Mobilya Fuarı 2023’e hazırlık amacıyla Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) gerçekleştirilen toplantıda konuşan ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören, “Cumhuriyetimizin 100. yılında yoğun bir şekilde çalışarak ihracat rakamına arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi (ESMOS) ve TÜYAP iş birliğinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Eskişehir’in ilk profesyonel mobilya fuarı bu yıl 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eskişehir mobilyasının daha geniş kitlelere tanıtımı için yapılabilecekleri değerlendirmek için Eskişehir Sanayi Odası’nda bir araya gelen ESO Yönetim Kurulu Üyeleri, ESMOS Üyeleri ve TÜYAP Fuarcılık ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

“Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatımız, yüzde 20,8 artarak, 8,44 milyar dolara ulaştı”

Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören, geçtiğimiz yıl Eskişehir’in ilk profesyonel mobilya fuarına yerli ve yabancı firmaların büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, “Her şey Eskişehir için düsturu ile yola çıktık. Küme olarak sektörümüzü geliştirmeye, katma değeri yüksek ürünler üretmeye ve ülkemize katkı için çalışıyoruz. Ülkemizin mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 20,8’lik artışla 8,44 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. yılında yoğun bir şekilde çalışarak ihracat rakamına arttırmayı hedefliyoruz. Biz de Eskişehir Mobilya Kümesi olarak tüm üyelerimizle ülkemizin yüksek ihracat hedefi için ve şehrimiz mobilyasının daha iyi tanıtımı adına fuarda olacağız” dedi.

“En iyi bildiğimiz işi yapacağız; üreteceğiz”

Toplantıda söz alan Eskişehir Mobilya Fuarı Koordinatörü ve ESMOS Başkan Yardımcısı Hakan Korkmaz ise bu yıl mobilya sektörüne çok fazla iş düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mobilya kümemizi pandeminin hemen başında kurduk. Birçok zorluğa rağmen kümemiz güzel işler başardı. Ancak deprem sonrası bizlere daha fazla iş ve görev düşüyor. Depremden sonra ülkemiz bir imar hamlesine girdi. Bizde elimizi taşın altına koymak zorundayız. En iyi bildiğimiz işi yapacağız; ‘Mobilya Üreterek’ bu hamleye destek vereceğiz. Diğer yandan ihracatla ülkemize kazanç sağlayacağız. Bu sene gerçekleştireceğiz fuar bu yüzden de çok kıymetli. Yerli ve yabancı firmalarımızı fuarda ağırlayacağız. Tüm sektör temsilcilerimizi, yerli-yabancı satın alma uzmanlarını ve halkımızı fuara bekliyoruz. Üreterek, ihraç ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Eskişehir mobilyamızı dünya markası haline getirmek görevlerimiz arasında.”

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESMOS ve TÜYAP yetkilileri fuara ilişkin istişarelerde bulundu.