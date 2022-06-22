Miniklerin karne heyecanı

Tepebaşı Belediyesi Canan-Şükran Şeker ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı.

Mezun olan minikler, birbirinden renkli elbiseleri ile gösteriler yaparak, mezuniyet töreninde neşe saçtı. Törene, veliler ve merkez yetkilileri de katıldı. Programlarda çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, mezuniyet belgelerini ve karnelerini alkışlar eşliğinde aldı.