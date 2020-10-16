Miniklerin güvenle seyahati için jandarma denetimlerini arttırdı
ESKİŞEHİR’DE, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yüz yüze eğitimin Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü başlaması sebebiyle İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, okul servis araçlarına yönelik özel denetim faaliyetleri yapıldı.
5 sürücüye 3 bin 200 TL idari para cezası
Ekipler, okul servis güzergahlarını dikkate alarak, servis araçları seyir halindeyken ve okul bahçe/çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde; Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarı ve açıklamalar da göz önünde bulundurularak pandemi kurallarına uygun temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar kontrol edildi. Ayrıca jandarma sorumluluk alanında bulunan 168 okul servis aracı kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 sürücüye 3 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.
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