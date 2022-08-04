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Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı
Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zekâ oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor.
ESKİŞEHİR 04.08.2022, 13:06
Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zekâ oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor.
Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, miniklere satranç eğitimi vermeye devam ediyor. Akıl ve zekâ oyunları atölyesi çerçevesinde sürdürülen derslere, minik çocuklar yoğun katılım gösteriyor. Derslerde, satranç oyun kuralları başta olmak üzere taşların hareketleri ve karşılıklı yapılan maç içi hamleler gösterilirken aynı zamanda neşeli fotoğraf kareleri oluştu.