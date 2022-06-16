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Minik öğrenciler mezun oldu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri için düzenlenen “Okul Öncesi Veda Etkinliği” kreş bahçesinde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 16.06.2022, 10:40
Minik öğrenciler mezun oldu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri için düzenlenen “Okul Öncesi Veda Etkinliği” kreş bahçesinde gerçekleştirildi.

Okul Öncesi Veda Etkinliğinde minik öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi sonrasında ise pasta keserek mezuniyetlerini kutladılar. Etkinliğe minik öğrencilerin yanı sıra Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım başta olmak üzere öğrencilerin velileri katılım gösterdi. Öğretmenleri ve aileleri ile keyifli zaman geçiren öğrenciler etkinlik sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

“Çocuklarımızı bilinçli yolcu etmeyi amaçladık”

Öğrencilerin okula hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Kreş ve Gündüz Bakımevi müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım, onların hayata bir adım daha yaklaştığını belirtti. Renkli geçen bir etkinlik olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bu yıl 5 yaş grubundaki öğrencilerimizi birinci sınıfa başlamadan önce, okula hazırlık çalışmalarımızı tamamlayıp çocuklarımızı tüm gelişim alanlarında bilinçli bir şekilde yolcu etmeyi amaçladık” dedi.

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