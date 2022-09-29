Minik öğrenciler Kayaç parkını gezdi

Eskişehir’de 112 ilkokul öğrencisi, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında eğitim gezisi yaptı.

Geziye Odunpazarı ilçesi Adalet İlköğretim Okulu 4-A/4-C sınıfları ve Tepebaşı ilçesi Cevat Ünügür İlkokulu 4-B/4-C sınıflarında okuyan öğrenciler katıldı. Adalet İlkokulundan Nazan Polat, Erdem İpek ve Cevat Ünügür İlkokulu öğretmenlerinden Yücel Kiraz, Yusuf Ziya Solak nezaretinde Kayaç parkına gelen öğrenciler eğlenerek öğrendiler.

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Orman Yüksek Mühendisi Dr. Nejat Çelik, minik öğrencilere Kayaç parkının tanıtımını yaptı. Türkiye’de tek olan Kayaç parkında öğrenciler 81 ilden getirilmiş olan kaya ve maden örneklerine dokunarak öğrenme fırsatı buldular, ayrıca toprağın türlerine göre geçirgenliğini gözlemlediler.

Açık hava dersini tamamlayan öğrenciler, okullarındaki eğitimlerine devam etmek üzere Kayaç parkından ayrıldılar.