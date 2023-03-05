Mine Kırıkkanat okurları ile buluşacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve kitap imza etkinliğinde Mine Kırıkkanat, Eskişehirli okurları ile bir araya gelecek.

Tepebaşı Belediyesi, gazeteci, yazar ve köşe yazarı Mine Kırıkkanat’ı okurlar ile buluşturacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek söyleşi ve kitap imza etkinliğinde Kırıkkanat, Eskişehirliler ile bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olacağı söyleşi ve kitap imza etkinliği, 8 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ev sahipliğinde yapılacak.