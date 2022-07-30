Milli sporcu bu kez altın kemer için yumruk sallayacak

Kick boks turnuvalarında ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunan Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, bu defa Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda ülkesini temsil edecek.

Ülkemizi ve Eskişehir’i profesyonel arenalarda sayısız kez temsil eden şampiyon sporcu Doğan Kılıç, bu defa Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda ter dökecek. Kocaeli’de düzenlenen turnuvada ringe çıkacak olan Kılıç, Azerbaycanlı rakibi Vusal Abasov ile altın kemer için mücadele edecek. 23 yaşındaki şampiyon sporcu Kılıç’ın kariyerinde toplam 11 maçı ve 7 nakavtı bulunuyor. Profesyonel kariyerinde hiç yenilgisi bulunmayan Doğan Kılıç, başarılarına bir yenisini eklemek için yumruk sallayacak.

Cumartesi günü saat 21.00’da canlı yayınlacak olan müsabaka için nefesler tutuldu. Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Kılıç, şehre altın kemer ile dönmek istediğini söyledi.