Millî Mücadele’nin eşsiz zaferlerinin 100. yıl dönümüne özel sayı yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) bünyesinde, editörlüğünü Prof. Dr. Kemal Yakut’un yaptığı “İnönü Savaşlarının 100. Yıl Dönümü Özel Sayısı” çıkarıldı.

Prof. Dr. Yakut, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin “İnönü Savaşları 100. Yıl Dönümü Özel Sayısı” ile Millî Mücadele tarihimizin olağanüstü süreçlerinin çeşitli yönlerden ele alındığını belirterek, bu çalışma ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin zaferin 100. yılının coşkusuna ortak olduklarını vurguladı. İnönü Savaşlarının, kurtuluş mücadelemiz içerisindeki en kritik savaşlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yakut; “İnönü Savaşları 100. Yıl Dönümü Özel Sayısı’nın hazırlanmasında makaleleriyle katkıda bulunan tüm yazarlarımıza ve bu makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“İnönü Savaşları, İstiklal Harbimizin en önemli safhalarından birini oluşturuyor”

Türk siyasi tarihi için büyük önem arz eden İnönü Savaşları adına özel olarak çıkarılan sayının sunuş yazısında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal; “İnönü Savaşları ve Zaferleri, bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyip, Cumhuriyetimizi kurmamıza zemin hazırlayan kutlu İstiklal Harbimiz’in en önemli safhalarından birini oluşturuyor. Tarihte, vatanımızın işgal altında olduğu, dışarıdan ve içerden istiklal ve istikbalimizin tehdit edildiği günlerde Anadolu’da bağımsızlık ateşinin güçlü bir şekilde yanmasına vesile olan İnönü Savaşları, tarumar olduğu düşünülen ordumuzun gücünü ve azmini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Prof. Dr. Erdal, sunuş yazısında ayrıca, “İnönü Savaşları’nın 100. Yılına özel olarak hazırladığımız bu sayımız, en zor zamanlarında bile istiklal ve istikbalinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya gösteren aziz milletimize bir saygı nişanesidir. Bu sayının başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Savaşları’nın muzaffer komutanı İsmet İnönü olmak üzere İnönü Savaşları’nın tüm kahramanları ve aziz şehitlerinin hatırasını anlama ve anlatma yolunda bilimsel bir çaba olduğunu belirterek, emeği geçen tüm araştırmacılara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.