Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası’nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı

Eskişehirli millî bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nın Belçika yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Belçika’nın Oudenaarde kentinde düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası yarışında, millî bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk Türk bayrağını dalgalandırdı. Yarışmaya kendi imkânlarıyla hazırlanan kardeşler, Belçika ayağını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. 21 Ağustos tarihinde Sakarya’da düzenlenecek olan müsabakayla devam edecek olan yarışma için hazırlıklarını sürdüren Konuk kardeşler, Türkiye’nin manevi desteğini bekliyor. Belçika yarıgşını değerlendiren millî bisikletçi Gökay Konuk, “Dünya Kupasında yarı finale kadar gelebildik. üçlü rakiplerle dişe diş mücadele ettik. Her yarış bir tecrübedir ve bayrağımızın bu yarışta dalgalanmasını sağladık. Sırada; Sakarya, Endonezya, Hindistan, Paris, Almanya yarışları var. Bu yarışlara girmeye hak kazandık. Çabalarımızla daha iyi dereceler geleceğine inanıyoruz” dedi.