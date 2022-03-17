Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor

Eskişehirli millî bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, dağ motosikletleriyle zorlu arazilerde gezerek hem Eskişehir’in doğal güzelliklerini tanıtıyor hem de doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor.

Konuk kardeşler, motosikletleriyle şehir kırsalındaki doğal güzellikleri keşfediyor. Topluma doğa sevgisini aşılamak ve spor bilinci kazandırmak için yollara düşen Konuk kardeşler, doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor. Keşfettikleri yeni rotaları bir kitapta toplamayı hedefleyen doğa tutkunu kardeşler, zorlu arazi koşullarına aldırış etmeden ilerliyor. Konuk kardeşler yaptıkları çalışmalarla Eskişehir’in tanıtımına ve turizm potansiyeline de katkı sağlamayı amaçlıyor.