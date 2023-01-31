Mihalıççık’ta geyiklerin kar keyfi

Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’ndeki Çatalcık Mesire Alanı’nda yaşayan geyikler adeta kar yağışının keyfini çıkardılar.

İlçenin Çatacık Mesire Alanı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gözetim altında tutulan geyikler karın tadını çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan alanda bir süre oynayan geyikler, kendilerini fotoğraflayan vatandaşa ise adeta poz verdiler. Sevimli hayvanlar kendisi için hazırlanan kuru otların üzerine uzanarak günlerini kefili bir şekilde geçirdi. Mesire alanındaki karla kaplı ağaçlar ise görsel bir şölen sundu.