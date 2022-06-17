Mihalıççık’ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

Bölgedeki popülasyonunun artırılması amacıyla Mihalıççık İlçesi’nin farklı yerlerinde 750 keklik doğaya salındı.

Yaban hayatının desteklenmesi, çeşitliliğinin artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda üretilen keklikler doğaya salındı. Dişi ve erkek olarak karışık 750 kınalı keklik, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Alpu Şefliğince Mihalıççık İlçesi’nin farklı yerlerinde doğaya salındı.

Eskişehir bölgesinde keklik popülasyonunu artırmak, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyete Alpu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Zeki Işın ile beraberindeki heyet, Mihalıççık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Gökhan Zeybek ile kulüp üyeleri, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Mihalıççık Orman İşletme Şefleri Yusuf Ercan ile Akif Burak Ayhan, ilçede bulunan mahallelerin muhtarları ve yöre halkı katıldı.