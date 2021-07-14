Mihalıççıklı çiftçilerin üretim sevinci

Mihalıççıklı çiftçiler, bu seneki kiraz fiyatlarından memnun olduklarını dile getirirken, tercih ettikleri yarı bodur çeşit sayesinde hem dekara daha fazla kiraz ağacı diktiklerini, hem de ağaç başına daha fazla verim aldıklarını belirtiler.

İlçelerdeki çalışmaları yerinde görmek amacıyla yaptığı ziyaretlerine Mihalıççık ilçesi ile devam eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bahçelerinde kiraz hasadı yapan üreticilerin yanına uğrayarak, onlarla fikir alışverişlerinde bulundu. Kiraz üreticisi çiftçiler, bu sezonun beklentilerinin üstünde olduğunu söylerken, “Bu sezon çiçeklenme döneminde gerçekleşen hava olayları sebebiyle ’kiraz para etmez’ diye kara kara düşünürken farklı bölgelerden yeterince temin edilemeyen kirazımız çok şükür 20 TL’nin üzerinde fiyatları gördü. Bahçelerimizde tercih ettiğimiz yarı bodur çeşit sayesinde hem dekara daha fazla kiraz ağacı dikiyor, hem de ağaç başına daha fazla verim alıyoruz. Daha çok kiraz bahçesi tesis etmek için çalışmalara başladık” diye konuştu.

Gümüş, kiraz hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi aldığı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ve destekleri hakkında önemli hatırlatmalarda bulunarak ziyaretlerini tamamladı.

Öte yandan Gümüş, 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü ilçeye yeni atanan Kaymakam Onur Aykaç’a da makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Müdürlüğü birlikteliğiyle yürütülen iş ve işlemler ile ilçedeki tarımsal yapıyla ilgili Kaymakam Aykaç’a bilgilendirme yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kendilerine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Aykaç da samimi ortamda geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.