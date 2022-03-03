Mihalıççık ve Sivrihisar’da da 1 günlük kar tatili

Eskişehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde de okullardaki eğitim öğretime ara verildi.

Mihalıççık ilçesinde kar yağışı sebebi ile ilçe genlinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçede yoğun şekilde yağan kar, hava sıcaklığını eksi 3 dereceye kadar düşürürken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bu kapsamda Mihalıççık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Öte yandan Eskişehir’in bir diğer ilçesi olan Sivrihisar ilçesinde de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitime yine 1 günlük ara verildi.