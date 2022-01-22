Son Dakika
Mihalıççık sokaklarından kar manzaraları
Yoğun kar yağışı Mihalıççık’ı beyaza bürürken, ilçedeki hayatı da olumsuz etkiledi.
ESKİŞEHİR 22.01.2022, 14:05
Yoğun kar yağışı Mihalıççık’ı beyaza bürürken, ilçedeki hayatı da olumsuz etkiledi.
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. İlçedeki yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, araçlar da kaygan yolda ilerlemekte sorunlar yaşadı. Belediye ekiplerinin sokakları küremesiyle oluşan kar birikintileri ilginç görüntüler oluşturdu.