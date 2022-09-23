MHP’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Ziyarete, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP İl Başkan Yardımcısı Hakan Topçu, MHP İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Samet Köseoğlu ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.