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MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ( MHP ) GÜNYÜZÜ İLÇE KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN EMİR VE TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA GÜNYÜZÜ İLÇE KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
ESKİŞEHİR 26.08.2020, 15:54
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Kongresi gerçekleştirilirken mevcut Başkan Musa Özdemir yeniden seçilerek güven tazeledi
MHP’nin 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde gerçekleştirilen ilçe kongresi Günyüzü Belediyesi Kültür Evi salonunda yapıldı. Genel merkezle yapılan istişareler sonucunda Günyüzü İlçe Başkanı Musa Özdemir, tek listesiyle gittiği kongrede yeniden başkan seçildi.
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