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MHP Eskişehir Milletvekili Sazak’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 07.06.2021, 15:48
MHP Eskişehir Milletvekili Sazak’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Sazak, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a gerçekleştirdiği ziyarete MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Yönetim Kurulu ü eleri ve İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Samet Köseoğlu’da eşlik etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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