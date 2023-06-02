MHP Eskişehir milletvekili adayı silahlı saldırıya uğradı

14 Mayıs seçimlerinde MHP Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

14 Mayıs 2023’te gerçekleşen genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Tepebaşı ilçesi Boyacıoğulları Mahallesi’nde bulunan evine gittiği esnada Z.E.E. ve B.E. isimli 2 şüphelinin henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırısına uğrayan Ayas, bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas’ın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.