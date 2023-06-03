Mezarlıkta unuttuğu çantasını jandarma teslim etti
ESKİŞEHİR’DE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN MEZARLIKTA UNUTULAN İÇİNDE ALTIN BULUNAN ÇANTA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.
ESKİŞEHİR 03.06.2023, 10:36
Eskişehir’de bir vatandaş tarafından mezarlıkta unutulan içinde altın bulunan çanta jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Hisar Mahallesinde bulunan mezarlıkta bir adet çanta bulundu. Yapılan araştırmada, çantanın D.T. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından, çanta içerisindeki kimlik kartı, 1 adet çeyrek altın, 19 adet gram altın ve bin 500 TL para sahibine geri teslim edildi.