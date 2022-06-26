banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Mezarlıkta merak uyandıran görüntü

Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması görenleri şaşkına çevirdi.

ESKİŞEHİR 26.06.2022, 12:33
Mezarlıkta merak uyandıran görüntü

Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması görenleri şaşkına çevirdi.

Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenlerin aklında soru işareti oluşturdu. Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması öne çıkıyor. Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat’ ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu