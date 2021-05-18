Mevsimlik tarım işçilerine KADES tanıtıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından Seyitgazi ilçesinde çadırlarda geçici ikamet eden mevsimlik tarım işçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı tanıtıldı.

Yapılan çalışma ile ‘‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’’ kapsamında; şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirme yapıldı ve KADES programı tanıtılmıştır. Çadırlarda geçici olarak ikamet eden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca aile içi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.