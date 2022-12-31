Metruk ve hasarlı binalar bu dönem daha riskli

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan metruk ve ağır hasarlı binalar, yağışlı dönemin başladığı bu günlerde can güvenliği açısından daha çok tehdit oluşturuyor.

Eskişehir’de turistlerin uğrak yeri olan tarihi Odunpazarı bölgesindeki birçok sokakta metruk, ağır hasarlı ve restore edilmeyi bekleyen birçok bina dikkat çekiyor. Birçoğu onlarca yıldır ayakta olan evlerin artık kullanılmaması, bakımsız bırakılması yer yer çökmelere ve tahribata yol açtı. Bir bölümü kerpiç olan evler ise son zamanlarda artan yağışlar sebebiyle endişe oluşturdu. Metruk olmuş binalar, vatandaşların canını tehlikeye attığı kadar sokaklarda kötü görüntüler oluşturdu. Yıkılmaya yüz tutmuş binaların önünden geçen vatandaşların tedirgin olduğu ve uzaktan yürümeye çalıştıkları dikkatlerden kaçmadı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Tarihi Odunpazarı Evleri’nin bakımsız bırakılması ve vatandaşların can güvenliği için önlemler alınmaması Eskişehir’e yakışmıyor ve tarihi izler taşıyan evler restore edilmeyi bekliyor.