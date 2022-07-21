Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ikinci baharlarını yaşayan çiftin mutluluğa ev sahipliği yaptı

Yaklaşık 5 ay önce Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’ne yerleşip, burada tanışan Ayten Burat ve Hayati Yazgı çifti düzenlenen törenle dostluklarını evlilikle taçlandırdı.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bir çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Deneyimli yurttaşların yaşamını huzur ve sağlık ile sürdüğü merkez, bir çiftin de mutluluğuna şahitlik etti. Şubat ayında merkeze yerleşen 66 yaşındaki Ayten Burat ve 78 yaşındaki Hayati Yazgı, burada tanışarak arkadaş oldular. Arkadaşlıklarının sevgiye dönüşmesi üzerine evlilik kararı alan çift, nikâh için Tepebaşı Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Burat ve Yazgı çifti için Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde nikâh töreni düzenlendi.

“Böyle güzel bir mekânda ilk defa nikâh kıyılıyor”

Çiftin nikâhını kıyan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, böyle bir tesiste ilk kez nikâh kıyıldığını belirtti. Başkan Ataç, “Burada yaşamlarını sürdüren Hayati Yazgı ve Ayten Burat hanımefendi yeni bir hayat başlangıcı kararı aldılar. Bugün sevgili şahitlerimizle beraber bu nikâh masasını oluşturduk. Bizim için de nadir olan bir olaydır. Dışarıda nikâhlar kıyıyoruz ama böyle güzel bir mekânda ilk defa nikâh kıyılıyor. Diliyorum sizin bundan sonraki hayatınızda mutlu ve huzurlu bir evliliğiniz olsun. Burada kalan misafirlerimize de örnek olabilir. Çünkü böyle bir deneyimi ilk defa yaşıyoruz ve son derece mutlu olduk” diyerek nikâh cüzdanını Ayten Burat’a teslim etti.

“Evlendikten sonra da burada kalacağız”

Nikâh masasına oturan Ayten Burat, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek “Hayati bey ile iyi bir dosttuk, iyi bir arkadaştık. Dostluğumuzu perçinlemek istedik. Sevgiye dönüştü ve evlenme kararı aldık. Evlendikten sonra da burada kalacağız. Çünkü personelden, yöneticilerimizden, herkesten çok memnunuz. Kendi evlerimize gitmeyi asla düşünmüyoruz” dedi.

Hayati Yazgı ise duygularını dile getirirken, “Şubat ayında merkeze geldik. Ayten hanımla da burada tanıştık. Sonra iyi bir dost olduk ve evliliğe karar verdik. Evlendikten sonra da burada yaşamaya devam edeceğiz. Personelden çok memnunuz, bize burada iyi bakıyorlar. Ayrı eve yerleşmeyi hiç düşünmedik” ifadelerini kullandı.

Nikâhın kıyılmasının ardından ise pasta kesimi gerçekleştirildi. Nikâh törenine ikinci baharlarını yaşayan çiftin arkadaşları ve ailelerinin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık İşler Müdürlüğü yetkilileri ve merkez çalışanları katıldı.