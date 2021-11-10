Meteorolojiden zirai don ve kırağı uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte, gece soğuması dolayısıyla minimum sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Eskişehir, Kütahya il geneli ile Bursa ve Bilecik’in güney kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde hafif ve orta seviyede don olayı ve kırağı görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.