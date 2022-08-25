Meteorolojiden yarın için ‘Sarı’ kod’lu uyarı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın için, aralarında Eskişehir’in de bulunduğu çevre iller için ‘Sarı Kod’lu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos 2022 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir’in batı kesimlerindeki Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Cuma günü saat 11.00 ile 22.00 arasında beklenen şiddeti kuvvetli yağışın, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel, su baskınına sebep olabileceği, bunlar için önlem alınması gerektiği ifade edildi.