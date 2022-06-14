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Meteorolojiden son dakikada gelen ‘Kuvvetli Yağış’ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen sonra etkisini gösterecek olan ve akşam saatlerine kadar devam edecek ‘Gök Gürültülü Sağanak Yağış’ için uyarı yaptı.

ESKİŞEHİR 14.06.2022, 12:18
Meteorolojiden son dakikada gelen ‘Kuvvetli Yağış’ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen sonra etkisini gösterecek olan ve akşam saatlerine kadar devam edecek ‘Gök Gürültülü Sağanak Yağış’ için uyarı yaptı.

Türkiye’de birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de yağışlı hava etkisini gösteriyor. Günlerdir etkili olan yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürürken hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteorolojiden yapılan uyarılara her gün bir yenisi eklenirken bugün de yeni bir uyarı yapıldı. Eskişehir ve Bilecik için öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar etkisini gösterecek ‘Kuvvetli Yağış’ uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışın aynı zamanda Bursa’nın doğusundaki bulunan İnegöl, Yenişehir, Kestel, Keles, İznik ilçelerinde de etkili olması bekleniyor.

Ayrıca ulaşımda aksamalara, yıldırım düşmesine, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtildi.

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