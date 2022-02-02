Meteorolojiden fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de yer aldığı bölge için fırtına, kar kayması ve çığ uyarısında bulundu.

Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla tüm merkezlerin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredileceği belirtildi. Ayrıca Eskişehir çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden; Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği beklendiği duyurulan açıklamada, “Kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenen bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Hâlihazırda kar örtüsü olan kesimlerde sıcaklık artışı ve yağmur şeklinde beklenen yağışın sebep olacağı kar erimesine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak önemlidir. Bölgemizin sorumluluk sahasında bulunan kayak merkezlerinde (Uludağ, Gediz-Murat Dağı) ve yüksek kesimlerde gevşeyen kar kütlelerinin meydana getirebileceği kar kayması ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.